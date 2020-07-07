Бывшая помощница Мелании Трамп выпустит "взрывные" мемуары

Бывшая помощница супруги американского президента Мелании Трамп, написала "взрывные " мемуары, подробно описывающие ее 15-летнюю дружбу с первой леди.

Как рассказывает сегодня The Guardian, Стефани Уинстон Волкофф была назначена советником первой леди вскоре после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года, и помогала Мелании Трамп во время переезда в Белый дом из Нью-Йорка, консультируя ее по вопросам политического этикета.

Стефани Уинстон Волкофф

Но в феврале 2018 года Уинстон Волкофф была вынуждена уйти после сообщений о том, что ее фирма получила $26 млн за подготовку церемонии инаугурации Трампа в 2017 году. С тех пор она оспаривала мнение о том, что ее уволили, и утверждала, что ее "бросили под автобус" (по-русски это выражение звучало бы, как "сделали козлом отпущения" — Прим.ред.).

Книга называется "Мелания и я", она будет опубликована издательством Gallery Books. В продажу мемуары экс-помощницы первой леди поступят 1 сентября, сообщает Vanity Fair.

Как удалось узнать журналистам журнала, в книге подробно рассказывается о жизни Мелании Трамп после переезда в Вашингтон, работе ее офиса "в восточном крыле Белого дома" и "событиях, происходивших в самом хаотичном Белом доме в истории".

ДЛЯ СПРАВКИ: Стефани Уинстон Волкофф долгое время считалась близкой подругой Мелании Трамп. Светская львица ранее работала в Vogue и была наиболее известна как организатор Met Gala, звездного ежегодного гала-концерта по сбору средств в пользу Института костюма Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке.