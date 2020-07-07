Власти США всерьез рассматривают инициативу о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.

Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Мы относимся к этому очень серьёзно и, безусловно, рассматриваем это. Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединённые Штаты сделают всё как надо", — утверждает чиновник.