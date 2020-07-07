Власти США всерьез рассматривают инициативу о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Мы относимся к этому очень серьёзно и, безусловно, рассматриваем это. Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединённые Штаты сделают всё как надо", — утверждает чиновник.
Помпео посоветовал использовать TikTok тем людям, которые хотят, чтобы их данные оказались в руках "Коммунистической партии Китая".
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