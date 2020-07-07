Всех иностранных студентов могут выгнать из США осенью

Все иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если занятия в следующем семестре будут переведены в онлайн формат из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

На это время будет приостановлена выдача студенческих виз желающим учиться в США.