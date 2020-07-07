Все иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если занятия в следующем семестре будут переведены в онлайн формат из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в Службе иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.
На это время будет приостановлена выдача студенческих виз желающим учиться в США.
"Студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1, посещающие учебные заведения, полностью работающие в режиме онлайн, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент США не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра. Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с очным форматом обучения. В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая запуск процедуры депортации", — сказано в сообщении ведомства.
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