Россиянам начнут прививать американские ценности

Госдеп США выделит Посольству США 350 тысяч долларов на "распространение американских ценностей" среди жителей России.

Как сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Москве, сотрудники дипмиссии будут рассказывать россиянам "про особенности американской культуры, истории и политики".