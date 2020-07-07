Госдеп США выделит Посольству США 350 тысяч долларов на "распространение американских ценностей" среди жителей России.
Как сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Москве, сотрудники дипмиссии будут рассказывать россиянам "про особенности американской культуры, истории и политики".
"Государственные и частные НКО, учрежденные в США, смогут стать участниками новой программы и получить грант на ее реализацию. А уже те, кто грант получит, займутся логистической поддержкой:
- оформлением и получением виз для наших специалистов;
- ведением переговоров о гонорарах участникам;
- продвижением мероприятий и т. д.", — рассказали в дипмиссии.
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