Китай присоединяется к Глобальному договору о торговле оружием

Китай присоединился к Глобальному договору о торговле оружием. Соответствующий документ был передан генсеку ООН Антонио Гутерришу постоянным представителем КНР Чжан Цзюнем.
Комментируя решение руководства страны, Чжан Цзюнь заявил, что
Китай поддерживает задачи, прописанные в договоре, направленные на регулирование глобальной трансграничной торговли обычными вооружениями и стремится не допустить попадания оружия в руки нарушителей прав человека.
Таким образом, Китай становится 107-й стороной пакта, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.
Дипломат обратил внимание на то, что сегодня проблемой мирового сообщества стала односторонность:
"... некоторые государства выходят из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, что привело подорвало усилия всех стран по решению глобальных проблемдало возможность этой стране совершать акты односторонности и запугивания", - сказал Чжан Цзюнь, открыто намекая на позицию США.
Напомним, что еще в 2013 году тогдашний президент Барак Обама подписал договор, но его решение было отклонено Национальной стрелковой ассоциацией и никогда не ратифицировалось Сенатом США.
Трамп заявил в апреле прошлого года, что намерен отозвать статус Соединенных Штатов в качестве подписавшего договор государства.
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