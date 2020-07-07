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Китай присоединяется к Глобальному договору о торговле оружием

Мир

Китай присоединился к Глобальному договору о торговле оружием. Соответствующий документ был передан генсеку ООН Антонио Гутерришу постоянным представителем КНР Чжан Цзюнем.

Комментируя решение руководства страны, Чжан Цзюнь заявил, что

Китай поддерживает задачи, прописанные в договоре, направленные на регулирование глобальной трансграничной торговли обычными вооружениями и стремится не допустить попадания оружия в руки нарушителей прав человека. 

Таким образом, Китай  становится 107-й стороной пакта, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. 

Дипломат обратил внимание на то, что сегодня проблемой мирового сообщества стала односторонность:

"... некоторые государства выходят из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, что привело подорвало усилия всех стран по решению глобальных проблемдало возможность этой стране совершать акты односторонности и запугивания", - сказал Чжан Цзюнь, открыто намекая на позицию США.

Напомним, что еще в 2013 году тогдашний президент Барак Обама подписал договор, но его решение было отклонено Национальной стрелковой ассоциацией и никогда не ратифицировалось Сенатом США.

Трамп заявил в апреле прошлого года, что намерен отозвать статус Соединенных Штатов в качестве подписавшего договор государства. 

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