Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном
Минсельхоз посоветовал россиянам забыть о дефиците продуктов
Депутаты Мосгордумы хотят отменить пенсионную реформу
В России снизился уровень крайней бедности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
В Китае арестовали известного оппозиционера
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Саакашвили хочет провести на Украине "судебную реформу"
В Москве разработали меры поддержки салонов красоты

Трампу сообщили, что Путин в совершенстве владеет английским языком

Мир » Северная Америка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил Дональда Трампа о том, что Владимир Путин в совершенстве знает английский язык, хотя очень редко использует его в процессе общения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что в середине 90-х гг. он был на встрече по оказанию технической помощи Санкт-Петербургу, которая прошла у начальника CSIS с российской делегацией мэра Северной столицы Анатолия Собчака, членом которой был Владимир Путин.

По словам Пеппера, тогда Путин общался через переводчика, поэтому казалось, что он не владеет английским.

"Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (…). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой", — написал политик.

Дэвид Пеппер сообщил, что каждый раз вспоминает этот эпизод, когда Трамп встречается с российским лидером или общается с ним по телефону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин поздравил Трампа с Днем независимости США.

Последние материалы
Трампу сообщили, что Путин в совершенстве владеет английским языком
Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о нарушении ПДД
Необычные отели открылись на курорте "Роза Хутор"
Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном
Минсельхоз посоветовал россиянам забыть о дефиците продуктов
Депутаты Мосгордумы хотят отменить пенсионную реформу
В России снизился уровень крайней бедности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
В Китае арестовали известного оппозиционера
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Популярное
Экономика и бизнес
Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом

С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.

Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом
Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России
Центр
Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России
Политика. Новости и аналитика
Блогер дал совет Александру Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил своих детей с новой девушкой
Любовь Степушова Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Российским детям могут запретить любоваться радугой Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая революция на дворе? Четвертая промышленная... Усам Оздемиров
Комментарии
Адвокат Петросяна: из Коклюшкина исходит какая-то желчь
Историк-расчленитель Соколов пытался связаться с посольством Франции
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным
Дания добавила интриги в судьбу "Северного потока-2"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Экономист Бунич: "Систему ЖКХ надо частично национализировать"
Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
Журналист Петров: Ефремов ошибся с адвокатом и будет за это наказан
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
Преодолевая травму: либералы решают, как быть дальше
Представителя схиигумена Сергия пытались "купить"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ