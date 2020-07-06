Трампу сообщили, что Путин в совершенстве владеет английским языком

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил Дональда Трампа о том, что Владимир Путин в совершенстве знает английский язык, хотя очень редко использует его в процессе общения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что в середине 90-х гг. он был на встрече по оказанию технической помощи Санкт-Петербургу, которая прошла у начальника CSIS с российской делегацией мэра Северной столицы Анатолия Собчака, членом которой был Владимир Путин.

По словам Пеппера, тогда Путин общался через переводчика, поэтому казалось, что он не владеет английским.

"Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (…). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой", — написал политик.

Дэвид Пеппер сообщил, что каждый раз вспоминает этот эпизод, когда Трамп встречается с российским лидером или общается с ним по телефону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин поздравил Трампа с Днем независимости США.