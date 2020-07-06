Саакашвили хочет провести на Украине "судебную реформу"

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сделал громкое заявление. Он утверждает, что приступил к "реформации украинского суда".

Экс-президент Грузии утверждает, что главным "тормозом" экономического развития является правоохранительная система, а судебная система не занимается проблемами простых граждан, обслуживая финансовые кланы.