Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сделал громкое заявление. Он утверждает, что приступил к "реформации украинского суда".
Экс-президент Грузии утверждает, что главным "тормозом" экономического развития является правоохранительная система, а судебная система не занимается проблемами простых граждан, обслуживая финансовые кланы.
"Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацрады, чтобы их представить", — пояснил Саакашвили.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.