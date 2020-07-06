По состоянию на начало июля, самым доступным и дешевым фруктом на Украине стал банан. Об этом сообщил портал EastFruit со ссылкой на собственное исследование.

"Средняя розничная цена на банан в Киеве, по состоянию на 30 июня — 1 июля 2020 года, составляла 27,2 грн/кг (примерно 71,5 рублей). Таким образом, банан был самым доступным по цене среди фруктов и ягод — даже немного дешевле, чем арбуз, и значительно дешевле, чем яблоко.

Мы наблюдаем такую ситуацию впервые за последние годы и главной причиной является холодная весна, приведшая к потерям урожая ягод и фруктов и задержавшая сезон их созревания в среднем на 7-10 дней, а также снижение урожая яблока на Украине и Европе в целом в прошлом году", — сообщил экономист Андрей Ярмак.