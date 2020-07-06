Эксперт по Молдавии оценил роспуск парламента

Мир и порядок в Молдавии могут навести только внешние политические игроки. Они либо договорятся о досрочных парламентских выборах, либо оставят действующую власть и оппозицию "вариться в собственном соку".

Такого мнения придерживается декан факультета "Социология и политология" Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт по Молдавии Александр Шатилов.

"Здесь, на мой взгляд, помимо неких объективных моментов, связанных с противостоянием местных элит, такое переформатирование парламента, его перетряска в результате выборов может произойти только при некоем консенсусе основных ведущих политических игроков, которые присутствуют на молдавской политической арене. Здесь, прежде всего, молдавская элита будет в любом случае ориентироваться на мнение Запада, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, в меньшей степени — Брюсселя. У России есть свои лоббистские возможности. Думаю, что досрочные парламентские выборы могут быть разве что достигнуты путем консенсуса внешнеполитических кураторов Молдовы, которая в настоящий момент в силу своей расколотости по большому счету не является в полной мере самостоятельным и суверенным государством", — пояснил эксперт.

Он рассказал, что треть элиты — промолдавская, она выступает за сохранение Молдовы как суверенного государства, пусть даже европейского. Другая треть — пророссийская, поддерживает альянс Молдовы с Российской Федерацией. Еще треть — это сторонники объединения с Румынией.

"Постоянно там все меняется, особенно с учетом того, что в парламенте совершенно неустойчивое оппозиционное большинство. Перед этим было неустойчивое провластное, условно говоря, пропрезидентское большинство, проправительственное. Поэтому, на мой взгляд, здесь многое будет зависеть от внешних игроков, которые либо дадут санкцию на проведение этих выборов, либо все-таки скажут молдавской элите, чтобы она продолжала вариться в собственном соку", — заключил Александр Шатилов.

Напомним, что премьер Молдавии Ион Кику заявил о необходимости распустить действующий парламент, так как своими бойкотами он мешает работе правительства.