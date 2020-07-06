Песков: Россия продолжит помогать Донбассу

Российская Федерация будет продолжать помогать жителям Донбасса, которые оказались в сложном положении из-за боевых действий в регионе.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, существенного продвижения в урегулировании конфликта не наблюдается.