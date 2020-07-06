Российская Федерация будет продолжать помогать жителям Донбасса, которые оказались в сложном положении из-за боевых действий в регионе.
Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, существенного продвижения в урегулировании конфликта не наблюдается.
"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", — пояснил пресс-секретарь Путина.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.