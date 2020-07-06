Зеленский считает, что в "сдаче" Крыма виноват Турчинов

Президент Украины Владимир Зеленский негативно высказался о политических лидерах, которые были у власти в 2014 году и побоялись отдать приказ о вооруженном сопротивлении в Крыму.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас аннексировал Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — утверждает украинский лидер.

Жители Крыма выступили за присоединение Крыма к России во время того, как исполняющим обязанности главы государства был Александр Турчинов.