Представитель прокуратуры австрийского города Корнойбурга подтвердил, что недавно убитый российский гражданин был уроженцем Чечни.

Двое задержанных по подозрению в его убийстве также являются выходцами из Чеченской Республики.

"Убитый — лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных", — сообщили в прокуратуре.

"Жертва была участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", — пояснили в ведомстве.