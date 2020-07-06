В Германии ждут банкротства Украины

Украине грозит банкротство. Страна задолжала по внешним кредитам несколько миллиардов.

Такое мнение опубликовала деловая газета Германии Handelsblatt. По мнению аналитиков издания, причиной краха экономической системы Украины стала отставка главы Нацбанка Якова Смолия.

"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает", — говорится в материале, опубликованном в газете.

Напомним, что Яков Смолий ушел в отставку из-за "политического давления". В пятницу его официально уволили. Кто станет новым руководителем Национального банка Украины, пока неизвестно. Одним из кандидатов называют председателя правления государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

По мнению украинского экономиста Александра Охрименко, уход Смолия — не потеря для Нацбанка, так как "он абсолютно ничего не решал, только подписывал документы".