Тадж-Махал не откроют для посещений

Посетить Тадж-Махал в ближайшее время не удастся ни туристам, ни жителям Индии. Местные власти решили пока не открывать памятники и туристические места.

Причиной стал коронавирус, очередной вспышки которого опасаются власти Агры.

"Открытие этих памятников привлечет туристов и может стать причиной распространения коронавируса. На встрече, состоявшейся в воскресенье между командой районного уровня COVID-19 и членами археологической службы Индии, было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры в настоящее время", — заявили местные власти.

Памятники и популярные туристические места были закрыты в середине марта. Накануне министр туризма анонсировал открытие памятников, но местные власти приняли обратное решение.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Индия заняла третье место в мире по числу инфицированных. Возглавляет список США, где с начала эпидемии выявлено около трех миллионов зараженных. На втором месте Бразилия. Здесь коронавирус подхватили 1,6 миллиона человек. Индия вытеснила с третьего места Россию, в стране зарегистрировано уже больше 697 тысяч зараженных COVID-19.