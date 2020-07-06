Действующий парламент мешает работе правительства. Поэтому его нужно распустить.
Такое мнение высказал премьер Молдавии Ион Кику.
"Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому главная цель — распустить парламент любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность", — заявил глава молдавского кабмина.
Напомним, что на прошлой неделе оппозиция несколько раз бойкотировала заседания парламента. На них правительство должно было представить план по внесению поправок в госбюджет.
Ранее о необходимости провести досрочные парламентские выборы заявлял президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, не менее 16 депутатов были подкуплены. И он сделает все возможное, чтобы провести досрочные перевыборы в парламент. Идеальным вариантом будет их проведение в один день с президентскими выборами, которые назначены на 1 ноября.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.