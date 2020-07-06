Премьер Молдавии: нынешний парламент нужно распустить

Действующий парламент мешает работе правительства. Поэтому его нужно распустить.

Такое мнение высказал премьер Молдавии Ион Кику.

"Очевидно, что этот парламент дискредитировал себя перед обществом, поэтому главная цель — распустить парламент любым путем. В зависимости от сегодняшних действий депутатов мы будем принимать решение, как действовать дальше. Надеюсь, что политики проявят ответственность", — заявил глава молдавского кабмина.

Напомним, что на прошлой неделе оппозиция несколько раз бойкотировала заседания парламента. На них правительство должно было представить план по внесению поправок в госбюджет.

Ранее о необходимости провести досрочные парламентские выборы заявлял президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, не менее 16 депутатов были подкуплены. И он сделает все возможное, чтобы провести досрочные перевыборы в парламент. Идеальным вариантом будет их проведение в один день с президентскими выборами, которые назначены на 1 ноября.