Австралия закрывает границу впервые за 100 лет

Граница между двумя самыми густонаселенными Штатами Австралии закроется со вторника на неопределенный срок.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Дэниел Эндрюс.

Причина решения правительства - новая вспышка коронавируса.

Эндрюс подчеркнул, что граница закроется впервые после того, как 100 лет назад - в 1919 году - движение между двумя штатами было заблокировано государствами во время пандемии испанского гриппа.

Число случаев COVID-19 в Мельбурне, столице Виктории, резко возросло в последние дни, что побудило власти обеспечить строгое социальное дистанцирование в 30 городах, в 9 из которых введен жесткий карантин.

В ночь на понедельник, 6 июля,

было зарегистрировано 127 новых случаев заражения COVID-19 - это самый большой "однодневный всплеск" с начала пандемии,

один пациент с COVID скончался - это первая смерть за 2 недели.

"Это своевременное и правильное решение, учитывая значительные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в сдерживании этого вируса", - сказал Эндрюс журналистам в Мельбурне, когда объявил о закрытии границы.

Однако, премьер уточнил, что закрытие границы станет ударом по экономическому восстановлению Австралии, вступившей в свою первую рецессию почти за три десятилетия.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Австралия пока справлялась с пандемией коронавируса лучше, чем многие другие страны: на сегодняшний день там лишь около 8,5 тысяч случаев заболевания.