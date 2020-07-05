На Украине разрабатывают проект, в рамках которого в небольших городах страны будут закрыты шахты. Украинские специалисты взяли за основу аналогичный проект, который реализовывался в Германии.

"У нас почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", — сообщила и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.