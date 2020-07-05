Донбасс может стать российской территорией уже официально благодаря поправкам, которые были внесены в Конституцию России.
Такое мнение высказал столичный политолог Владимир Карасёв. По его словам, в статье 67 новой российской Конституции появилось понятие "федеральные территории".
"Донбасс войдёт в состав РФ по статье 67 новой Конституции России", — утверждает эксперт.
"На переговорах в Нормандском формате Киев получит ультиматум по особому статусу Донбасса. Выполнять он его не будет. После истечения сроков выполнения требований будет принято решение по принуждению Украины к миру", — добавил Карасёв.
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