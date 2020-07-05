Карасёв: Донбасс войдет в состав РФ с помощью правок в Конституции

Донбасс может стать российской территорией уже официально благодаря поправкам, которые были внесены в Конституцию России.

Такое мнение высказал столичный политолог Владимир Карасёв. По его словам, в статье 67 новой российской Конституции появилось понятие "федеральные территории".