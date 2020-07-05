Американское посольство в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на американское посольство в Багдаде.

Телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности страны сообщил о том, что посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье.

"Была произведена попытка ракетного обстрела здания посольства США в "зеленой зоне" в центре Багдада. Ракета была перехвачена ЗРК "Patriot"", — сообщил источник.

Известно, что ракета упала на жилой дом рядом с посольством. По информации источника, жертв нет, но известно о пострадавшем ребенке.