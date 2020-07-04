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Халифа Хафтар проверяет боеготовность солдат ЛНА

Мир

В Ливийской национальной армии началась инспекция войск. Главнокомандующий армией Халифа Хафтар проводит осмотр подразделений.

По данным источников, на данный момент Хафтар проверил около 80% войск, оценив не только боеготовность солдат национальной армии, но также их моральный дух. Как сообщается, сейчас инспекция проводится в военном лагере в Бенгази. По словам источника в Twitter, Хафтар осмотрел более 1000 бойцов, находящихся в военном лагере Гари Юнис.

https://twitter.com/AkhbarjayshLybi/status/1279384306897620992

На днях спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что армия Хафтара намерена сражаться до тех пор, пока не выдавит террористов и экстремистов из Ливии. Кроме того, спикер подчеркнул, что ЛНА не оставит свой народ без защиты и не позволит турецким оккупантам захватить страну.

 

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