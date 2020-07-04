Россия является единственным государством, которое вправе выдвигать Украине требования.

Такую точку зрения высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Россия — единственная страна в мире, которая имеет историческое право что-то требовать от Украины, потому что Украина, как государство, состоялась благодаря России. Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России", — утверждает сенатор.