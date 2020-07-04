Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник украинских силовиков.
У линии соприкосновения в Донбассе летал БПЛА украинских силовиков.
"3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВС Украины, — ред.) типа "Мэйвик-Про", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Известно, что полеты любой военной авиации по линии соприкосновения в Донбассе запрещен минскими соглашениями.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.