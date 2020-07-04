Киев хочет собрать лидеров "нормандской четверки"

В Берлине 3 июля прошла встреча представителей "нормандской четверки", на которой обсуждались предпосылки для проведения следующего саммита.

Делегация от Киева согласилась с тем, что необходимо принять меры по обеспечению всеобъемлющего режима прекращения огня. Также обсуждались предпосылки для созыва следующего саммита лидеров "нормандского формата".