В Берлине 3 июля прошла встреча представителей "нормандской четверки", на которой обсуждались предпосылки для проведения следующего саммита.
Делегация от Киева согласилась с тем, что необходимо принять меры по обеспечению всеобъемлющего режима прекращения огня. Также обсуждались предпосылки для созыва следующего саммита лидеров "нормандского формата".
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.