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Эксперт: отставка Эдуарда Филиппа была ожидаема

Мир » Европа » Евросоюз

Во Франции смена премьер-министра произошла за один день. Утром 3 июля сообщили об отставке Эдуарда Филиппа, а во второй половине дня президент Эммануэль Макрон уже назначил на пост главы кабмина Жана Кастекса.

О важности этого события "Правда.Ру" спросила ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова. Он отметил, что отставка была ожидаема, так как на фоне ситуации с коронавирусом уже давно наблюдался некий разлад между премьером и президентом.

"Вопрос о смене правительства встал в полный рост после того, как Макрон больше месяца назад говорил, что беспрецедентный период, который переживает Франция, как и все другие страны за последние десятилетия, чуть ли не с конца Второй мировой войны, требуют решительного пересмотра проводимой политики. Тем более что оставшиеся два года нужно дать французам какой-то свой новый имидж, потому что популярность президента довольно низкая, многие недовольны реформами, которые он проводил. Поэтому ему нужно было заявить какой-то новый курс, новую политику и найти под это новые персоналии. Кроме того, популярность премьер-министра значительно превышала популярность президента (60% французов довольны деятельностью премьера), это тоже было не с руки президенту, который в своей популярности уступал чуть ли не 20 пунктов", — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас у руководства Франции есть понимание, какой курс должно выбрать правительство. Во-первых, нужно реализовать новую пенсионную реформу. Во-вторых, предстоит разобраться с молодежной безработицей: ожидается, что она достигнет 20%. В-третьих, упор будет сделан на экологию.

 

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