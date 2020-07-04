У советника Трампа обнаружен коронавирус

Коронавирус нового типа обнаружили у советника американского лидера Дональда Трампа по предвыборной кампании Кимберли Гилфойл. Она по совместительству является возлюбленной сына Дона Трампа.

Девушка отвечала за сбор средств в избирательном штабе президента США. Предполагается, что Гилфойл заболела на митинге в поддержку Трампа в Талсе, который проходил на закрытом стадионе.