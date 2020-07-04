Коронавирус нового типа обнаружили у советника американского лидера Дональда Трампа по предвыборной кампании Кимберли Гилфойл. Она по совместительству является возлюбленной сына Дона Трампа.
Девушка отвечала за сбор средств в избирательном штабе президента США. Предполагается, что Гилфойл заболела на митинге в поддержку Трампа в Талсе, который проходил на закрытом стадионе.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.