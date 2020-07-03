Нового премьер-министра назначили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. Им стал Жан Кастекс.

Информацию подтвердили в Елисейском дворце.

"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Ранее Кастекс был мэром города Прад на юге страны. С апреля он занимался выходом страны из режима самоизоляции.

Ему 55 лет. Он окончил Институт политических исследований в Париже и Национальную школу управления. Работал в Счетной палате, Управлении госпитализации и организации помощи в министерстве здравоохранения и солидарности Франции, кабинетах разных министров. Кастекс был советником по социальным вопросам в канцелярии президента Франции Николя Саркози, заместителем гендиректора Елисейского дворца, руководил Национальным спортивным агентством.

Ранее "Правда.Ру" писала, что предыдущий премьер-министр Эдуард Филипп подал прошение об отставке, которое 3 июля принял президент Макрон.