Лидер ливийской Палаты Представителей Агила Салех провел встречу со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, где они обсудили проблему разрешения кризиса в североафриканском государстве. В ходе беседы российский политик заявила, что позиция обеих стран в этом вопросе схожа.
По словам российского спикера,
только переговорный процесс с участием всех заинтересованных сторон может повлиять на стабилизацию обстановки. Матвиенко добавила, что Москва не видит альтернативного варианта разрешения ливийского кризиса.
По мнению политика, схожесть позиций России и Палаты представителей Ливии может стать значимым аргументом в укреплении парламентского сотрудничества. Салех ответил Матвиенко благодарностью, выразив уважение президенту РФ, правительству и российскому народу.
Дипломат в беседе с российским спикером рассказал об остановке в североафриканском государстве. Салех отметил, что война в Ливии продолжается из-за признания международным сообществом легитимности Правительства национального согласия (ПНС). Политик добавил, что
этот орган, появившийся благодаря Схиратскому соглашению, не был избран, а также нарушил подписанный в 2015 году документ, не выполнив заложенные в нём требования.
В частности, глава Парламента напомнил о нарушении пункта об ограничении полномочий ПНС одним годом. По словам дипломата, сроки работы этого правительства давно истекли.
Кроме того, Салех напомнил, что в документе, подписанном в Схирате, говорилось о необходимости принятия Основного закона, поэтому на законодательном уровне у соглашения отсутствует какая-либо ценность. Дипломат обратил внимание на то, что ПНС не только не получило поддержку Палаты представителей, но и дважды было отвергнуто законным правительством Ливии.
"Таким образом, как такое правительство может быть легитимным?", — задался вопросом Салех.
Политик напомнил, что в Схиратском соглашении присутствует пункт об осуждении терроризма и освобождении городов и других населенных пунктов Ливии от вооруженных формирований. Однако условие не было выполнено.
Резюмируя, Салех подчеркнул, что ПНС, наоборот, использует бандформирования как свою основную боевую силу, наложившую лапу на незаконное "правительство".
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