Британия отменяет карантин для граждан 50 стран

Граждане 50 стран мира смогут беспрепятственно въехать в Великобританию. При въезде им теперь не нужно будет находиться в карантине две недели.

Такое решение приняли в правительстве.

"Являетесь ли вы отдыхающим или бизнесменом, это хорошая новость для британцев и отличная новость для британского бизнеса. Вся нация неустанно работала над тем, чтобы достичь этой стадии, поэтому безопасность должна оставаться в центре нашего внимания, и мы без колебаний быстро примем меры, чтобы защитить себя, если уровень заражения в странах, с которыми мы воссоединяемся, возрастет", — рассказал министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Полный список стран, гражданам которых больше не придется сидеть на карантине в Великобритании, опубликуют сегодня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с 1 июля свои границы для иностранцев открыл Евросоюз. В список исключений попала Россия, США, Бразилия и другие страны, в которых эпидемиологическая ситуация остается неблагополучной.

Россия также продлила запрет на международное авиасообщение. Открытие полетов в другие страны отложено до 1 августа.