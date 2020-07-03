В Казахстане появился очередной пожизненный памятник Назарбаеву

Монумент первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву открыли в столице государства. Памятник установлен возле Национального университета обороны.

В торжественном мероприятии в режиме "онлайн" поучаствовал и действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

"Мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения — ценить и уважать их заслуги", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Шестого июля Нурсултан Назарбаев отметит юбилей. Ему исполнится 80 лет.

Напомним, что в прошлом году столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан. Инициатива принадлежала тогда еще и. о. президента Токаеву. Идею поддержали в правительство и внесли соответствующие корректировки в Конституцию.

Также в Нур-Султане планируют построить здание-мост в виде казахского флага. Сообщается, что здание площадью 75 тыс. кв. м. будет построено через реку Ишим возле президентского дворца Акорда в центре города.