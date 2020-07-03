Франция осталась без премьер-министра

В правительстве Франции серьезные изменения. Со своего поста ушел премьер-министр

Эдуард Филипп сам подал прошение об отставке. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, президент прошение удовлетворил. При этом Филипп продолжит работать, пока не будет назначен новый глава кабмина.

Новая работа у премьера уже есть — в конце июня он победил на выборах мэра Гавра. Французы при этом очень поддерживают Филиппа. Согласно опросам, 55% опрошенных хотят видеть его на посту премьера.

По мнению экспертов, отставка Филиппа была ожидаема. Разговоры об этом начались после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обновить правительство и перезагрузить экономику после эпидемии коронавируса. Кто займет кресло премьера, пока не называется.