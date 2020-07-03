Политолог: Порошенко хочет прекратить "антиукраинский" курс Зеленского

Петр Порошенко не уходил из политики. Вокруг него консолидируется националистический антироссийский электорат, который дает партии "Европейская солидарность" хороший рейтинг.

Так ситуацию описал украинский политолог Михаил Погребинский. Он оценил, стоит ли ждать государственного переворота.

"Если послушать выступления Порошенко перед своими сторонниками, то вполне можно сделать такой вывод (о готовящемся госперевороте — прим. ред.), поскольку Порошенко и его сторонники ставят перед собой задачу прекратить, как они считают, антиукраинский курс Зеленского. Есть косвенные признаки того, что, возможно, действительно речь идет о подготовке силового захвата власти. Все опросы показывают, что законно Порошенко выиграть выборы не может с его командой. У него очень большой негативный рейтинг. Они пригласили в команду Турчинова, который тоже с очень высоким негативным рейтингом, но зато опытный манипулятор, человек, который занимался всякими военными провокациями и так далее, он активно участвовал в последнем Майдане. Так что есть признаки, можно думать, что они готовят захват власти силовым путем. Я не могу исключить это никак", — заявил эксперт.

Другой вариант, что Порошенко просто запугивает политических оппонентов таким образом.

"Я не вижу обстоятельств, которые позволили бы Западу признать новую власть. То, что это Россия не признает, это очевидно. Это непризнание может повлечь очень серьезные последствия для Украины, в том числе для ее территориальной целостности. Я имею в виду, например, прекратить переговоры и признать ДНР и ЛНР. Я не вижу причины, почему Европа может признать силовой переворот Порошенко. Зеленский в принципе не играет против Запада. Он в этой команде не такой наглый, как Порошенко. И он, по-моему, должен вполне устраивать Европу", — отметил Погребинский.

Он также подчеркнул, что сложно сказать, что будет лучше для Украины. Владимира Зеленского эксперт назвал "слабым и не способным защитить ни людей, ни государство, ни независимость". А Петр Порошенко и его команда смогут контролировать страну только репрессивными методами.