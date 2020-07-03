Число коронавирусных больных в Индии увеличилось на 21 тысячу человек

С начала эпидемии в Индии уже зарегистрировано 625 544 случая заражения коронавирусом. За сутки их количество увеличилось на 20,9 тысячи человек.

Как сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия, жертвами стали 18 213 жителей Индии. Из них за сутки — 379 человек. Победить болезнь смог 379 891 пациент. За последние 24 часа прирост выздоровевших составил 20 032 человека. Под наблюдением медиков остаются 227 439 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Махараштра. Здесь диагноз "коронавирус" получили 186 626 местных жителей. Суточный прирост составил 6 328 человек. В штате Тамилнад за сутки "ковидом" заболели 4 343 человека, всего — 98 392 местных жителя. В столичном округе Дели за сутки инфицировано 2 373 человека, с начала эпидемии — 92 175 человек.

Статистика показывает, что с каждым днем число зараженных увеличивается. Страна сейчас занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.

При этом с конца июня власти Индии постепенно снимают ограничительные меры. В наиболее опасных регионах режим самоизоляции продлен до 31 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 52-летний мужчина в Индии посетил 18 больниц с жалобами на одышку и высокую температуру, но так и не был принят. Он скончался на пороге одного из медучреждений.