Додон проведет парламентские выборы любой ценой

Не менее 16 депутатов молдавского парламента были подкуплены. Поэтому в стране необходимо провести досрочные выборы.

Такое заявление сделал президент Молдавии Игорь Додон.

"Я считаю, что подкуп депутатов — это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили, я считаю, что единственным решением сейчас будет проведение досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов", — говорится в видеосообщении, которое на своей странице в социальной сети опубликовал молдавский лидер.

Лучший вариант — проведение парламентских выборов вместе с президентскими. Они назначены на 1 ноября. Можно ли провести такие выборы в один день, решит Конституционный суд страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что госпереворот возможен в Молдавии, но для этого понадобится поддержка Запада. Других легальных возможностей у оппозиции нет.