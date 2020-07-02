Социальный опрос показал отношение украинцев к работе президента.
Известно, что Владимир Зеленский работает на должности президента Украины уже более года.
Свежие результаты опроса группы "Рейтинг" показали, что работой Зеленского довольны только 36% опрошенных. В то время как полгода назад это число достигало отметки в 62%.
В опросе участвовали две тысячи жителей Украины из разных регионов страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной