Эксперт: выборы в Польше прошли без сюрпризов

Первый тур президентских выборов в Польше прошел ровно так, как и ожидалось. Именно такие результаты предсказывали эксперты по итогам социологических опросов.

А вот чем закончится второй тур, предсказать сложно. Об этом "Правде.Ру" заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

"Оба кандидата, судя по всему, идут ноздря в ноздрю. Сейчас предположить, кто из них одержит победу, довольно трудно. Этим и объясняется, что на выборы пришло довольно много людей. Польское общество разделено на две довольно непримиримые друг с другом части: проконсервативную, евроскептичную, но очень проамериканскую, представленную симпатизантами ныне правящей партии "Право и справедливость" и более либеральную и проевропейскую, которые голосует из их оппонентов из "Гражданской платформы". Многие устали от власти нынешней партии, от того, что постоянно поддерживаются конфликтные отношения с соседней Германией, вообще с Европой, со стороны Европы идет довольно резкая критика ограничения демократии в Польше. Кроме того, сама ситуация долгой и тотальной власти одной из партий, которая сложилась в Польше после 2015 года, для поляков непривычна. Действительно очень многие поляки хотели бы видеть в кресле президента представителя другой партии", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что ситуацию хорошо оценивают те, кто поддерживает партию "Права и справедливости", поэтому они тоже ведут себя активно и идут на избирательные участки.

"Наверняка, по ходу кампании в ближайшие две недели будут применяться довольно грязные технологии. Часто Польша любит обнародовать различные прослушки, какие-то секретные документы и это все действительно оказывает довольно сильное влияние на настроения избирателей. Так как борьба идет за отдельные проценты, то предсказать исход этих выборов пока что очень трудно. Даже можно сказать, что из всех выборов после 1989 года из числа президентских выборов, наверное, эти наиболее непредсказуемые", — заключил Олег Неменский.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов, которые прошли в Польше 28 июня, действующий глава государства Анджей Дуда набрал 43,5% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,46%. Второй тур выборов ожидает страну 12 июля.