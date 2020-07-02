В Белоруссии заявили о победе над коронавирусом

В Белоруссии продолжают бороться с коронавирусом, хотя в целом инфекция уже сдалась. Такое заявление сделал президент республики.

По словам Александра Лукашенко, "градус борьбы" не снижается.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня всё ещё на посту", — заявил белорусский лидер.

С начала эпидемии в Белоруссии зарегистрировано 62 424 случая заражения COVID-19. Победить заболевание смогли уже 47 553 пациента. Жертвами инфекции стали 398 человек.

Белоруссия закупила у России препарат "Авифавир" для лечения коронавируса. Препарат позволяет осуществлять терапию на ранних стадиях заражения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Белоруссии призывают соседей открыть границы. Республика готова восстанавливать международные связи, экономику и туризм. Подчеркивается, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем.