Украинские шахтеры устроили митинг под окнами Зеленского

Протесты шахтеров на Украине продолжаются. Акция длится третий день.

Работники горнодобывающей промышленности вышли с требованиями к офису президента Украины Владимира Зеленского.

"Начался третий день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Сейчас у офиса президента", — написал на своей странице в социальной сети глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Требование у шахтеров одно — выплата долгов по зарплате. Они сидят на земле и стучат касками.

Накануне они намеревались выставить палатки у офиса президента, но вмешалась полиция, произошла драка.

Ранее "Правда.Ру" писала, что луганские шахтеры устроили голодовку под землей.

Владимир Зеленский обещал выплатить шахтерам долги по зарплате еще в феврале. Такую задачу президент Украины поставил перед правительством. На тот момент общая сумма долга составляла около полутора миллиардов гривен. Рассчитаться с долгами должны были за март и апрель. Тогда Зеленский заявил, что если задержка продлится хотя бы на день, то "все правительство не будет получать заработную плату".