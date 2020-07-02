Украинский нацбанк остался без руководителя

Глава Национального банка Украины запросил отставку. Юрий Смолий подал заявление об увольнении накануне.

Президент Владимир Зеленский отставку принял и направил в Верховную Раду соответствующее постановление.

"Голосование по вопросу НБУ в Раде запланировано на 3 июля. Вопрос только, успеют ли сделать все по регламенту до пятницы", — сообщает издание LIGA. net.

Юрий Смолий занимал свой пост с марта 2018 года. Кто придет на его место, пока неизвестно. Одним из кандидатов называют председателя правления государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Причиной отставки Смолия стало систематическое "политическое давление" на банк. Члены правления Нацбанка остались на своих постах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. В стране обсуждается возможность перехода на новую форму правления — парламентскую республику. По мнению политолога Руслана Бортника, Украина не сможет добиться этой цели без поддержки западных партнеров, которые пока не заинтересованы в изменениях. Вероятно, парламентской республикой страна станет в перспективе 3-5 лет.