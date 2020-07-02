Министр здравоохранения Новой Зеландии ушел в отставку. Причиной стало нарушение карантина.
Как признался сам Дэвид Кларк, он дважды нарушил ограничительные меры.
"Я совершил много ошибок и попросил об отставке", — заявил Кларк.
Премьер-министр страны Джасинда Ардерн отставку не приняла, отметив, что в стране напряженная эпидемиологическая ситуация. Позднее решение было изменено и отставку Кларка приняли.
С начала эпидемии в Новой Зеландии зарегистрировано 1528 случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 22 человека.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Казахстане уволили министра здравоохранения. Без работы остался Елжан Бартанов, который заболел коронавирусом. Его место на посту главы минздрава страны занял Алексей Цой, который ранее работал первым заместителем министра.
Карантин нарушил и президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил кафе, хотя это было запрещено. Глава государства заявил о своей готовности оплатить штраф, аналогичную сумму он намерен направить владельцам кафе. В отношении президента возбудили дело об административном правонарушении, но наказания не последовало, так как у Зеленского есть иммунитет.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной