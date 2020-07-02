Глава Минздрава Новой Зеландии остался без работы из-за COVID

Министр здравоохранения Новой Зеландии ушел в отставку. Причиной стало нарушение карантина.

Как признался сам Дэвид Кларк, он дважды нарушил ограничительные меры.

"Я совершил много ошибок и попросил об отставке", — заявил Кларк.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн отставку не приняла, отметив, что в стране напряженная эпидемиологическая ситуация. Позднее решение было изменено и отставку Кларка приняли.

С начала эпидемии в Новой Зеландии зарегистрировано 1528 случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 22 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Казахстане уволили министра здравоохранения. Без работы остался Елжан Бартанов, который заболел коронавирусом. Его место на посту главы минздрава страны занял Алексей Цой, который ранее работал первым заместителем министра.

Карантин нарушил и президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил кафе, хотя это было запрещено. Глава государства заявил о своей готовности оплатить штраф, аналогичную сумму он намерен направить владельцам кафе. В отношении президента возбудили дело об административном правонарушении, но наказания не последовало, так как у Зеленского есть иммунитет.