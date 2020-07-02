Гостей в Японии будут проверять на коронавирус

Всех въезжающих в Японию будут тестировать на коронавирус. Результаты теста станут известны за несколько часов.

Проверка здоровья будет проходить в токийских аэропортах Нарита и Ханэда, в аэропорту Кансай в Осаке. Еще по одному центру проверки пассажиров создадут в центральной части двух префектур.

Заработать они должны уже летом, это позволит снять часть действующих в стране ограничений. Как сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительство Японии имеющиеся сейчас мощности аэропортов позволяют тестировать одну тысячу человек в день, а результат приходится ждать пару дней.

При запуске новых центров тестирование охватит в четыре раза больше людей, а результаты станут известны через несколько часов.Вероятно, что тесты смогут делать и те, кто выезжает из страны. Эти пассажиры получат справку, которая подтвердит отсутствие заболевания при соответствующем результате теста. Этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения.

Ранее "Правда.Ру" также сообщала, что с 1 июля все аэропорты Турции начали работать по новым правилам. Теперь пассажирам с явными признаками ОРВИ будут делать тест на COVID.