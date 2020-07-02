Казахстан готовится к карантину

Ряд ограничительных мер вводят власти Казахстана. В стране готовятся к карантину. Он начнется 5 июля.

Причиной стало распространение коронавируса в стране. Ограничения будут действовать две недели, но при необходимости их продлят.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран; сохранить авиасообщение между регионами; железнодорожное сообщение (с ограничениями); приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени", — сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

С воскресенья в стране под запретом любые массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования и матчи, памятные мероприятия. В парках и скверах можно будет гулять компаниями не более трех человек. Жителям старше 65 лет не рекомендуют выходить на улицу.

Закроют салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, рынки, пляжи, аквапарки, музеи, выставки, форумы и другие образовательные мероприятия, развлекательные центры, детские сады, караоке, компьютерные клубы, боулинг-центры, кинотеатры, детские лагеря, фудкорты и банкетные залы.

При этом местные жители смогут тренироваться на свежем воздухе по одному человеку. Будут работать аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки, летние веранды кафе и ресторанов, автомойки, СТО, банки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Казахстана уволил министра здравоохранения, который заболел коронавирусом.