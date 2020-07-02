Обещания Лукашенко увеличить зарплаты в два раза поставили под сомнение

В преддверии выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил об увеличении зарплаты в два раза для всех жителей страны.

Бывший председатель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич считает такое заявление слишком громким. По его мнению, экономика страны не меняется уже десять лет, а такое заявление используется Лукашенко для привлечения избирателей на свою сторону.