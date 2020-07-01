Президент России Владимир Путин рассказал, почему западные страны ввели санкции против Сирии. По мнению российского лидера, ограничительные меры направлена на "экономическое удушение" страны.

"Своё негативное влияние оказывают и санкции, введённые в отношении Сирии в обход Совета Безопасности ООН, то есть нелегальные, по сути дела, и незаконные санкции. Кроме того, ещё введены и новые санкции, целью которых, безусловно, является стремление к экономическому удушению Сирийской Арабской Республики", — утверждает Путин.