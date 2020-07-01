Глава КНРД Ким Чен Ын был вне себя от злости, когда увидел листовки с изображением своей супруги Ли Соль Чжу в непристойном виде.
Недавно жену северокорейского лидера обвиняла в том, что она якобы снялась в порнофильме.
"Листовки содержали особый вид грязной, оскорбительной пропаганды, направленной против супруги лидера", — сообщил посол России в КНДР Александр Мацегор.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.