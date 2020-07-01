Ким Чен Ын пришел в ярость из-за листовок с изображением его голой жены

Глава КНРД Ким Чен Ын был вне себя от злости, когда увидел листовки с изображением своей супруги Ли Соль Чжу в непристойном виде.

Недавно жену северокорейского лидера обвиняла в том, что она якобы снялась в порнофильме.