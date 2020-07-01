В Гонконге задержаны 70 протестующих

Полиция Гонконга задержала около 70 протестующих за участие в незаконных акциях. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

"По данным на 16:00 (11:00 мск) полицией были задержаны свыше 70 человек, двое из которых подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности Гонконга", — сообщили представители полиции.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности Гонконга, против которого уже год продолжаются массовые акции протеста.