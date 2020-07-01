Второй день подряд у офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протестов шахтеров. Не обходится и без стычек с полицией.
Серьезное столкновение произошло, когда стражи порядка захотели конфисковать у протестующих палатки.
"Полицейские забрали наши палатки и вывезли. Произошел полнейший беспредел со стороны полиции", — утверждает один из горняков.
Горняки набросились на машину, в которую были погружены их вещи, и не дали ей проехать.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.