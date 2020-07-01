Шахтеры подрались с полицейскими у офиса Зеленского

Второй день подряд у офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протестов шахтеров. Не обходится и без стычек с полицией.

Серьезное столкновение произошло, когда стражи порядка захотели конфисковать у протестующих палатки.

"Полицейские забрали наши палатки и вывезли. Произошел полнейший беспредел со стороны полиции", — утверждает один из горняков.

Горняки набросились на машину, в которую были погружены их вещи, и не дали ей проехать.