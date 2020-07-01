Журналистку CNN ограбили в прямом эфире

Журналистку телеканала CNN ограбили в прямом эфире, когда она вела включение из Бразилии. Девушка находилась у моста Понте-дас-Бандейрас, чтобы продемонстрировать увеличение уровня воды в местной реке.

Бруна Маседо использовала для ведения трансляции собственный смартфон. Когда журналистка находилась в прямом эфире к ней подошел бездомный с ножом и потребовал отдать ему смартфон.

Примечательно, что телеведущий в студии не сразу заметил, что у журналистки отбирают смартфон, а ещё несколько минут продолжал рассказывать о погоде.