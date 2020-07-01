Экономика Великобритании показала рекордное падение с 1979 года

В экономике Великобритании наблюдается рекордное падение за последние 40 лет. За период с января по март 2020 года валовый внутренний продукт упал на рекордные 2,2%.

В первую очередь это связано с тем, что домохозяйства сократили свои расходы.

"Закрытие большинства предприятий означало, что люди не могли тратить, даже если бы захотели", — сообщил Томас Пью, британский экономист Capital Economics.

Также он отметил, что достичь докризисного уровня можно будет только к концу текущего года.

По данным Управления национальной статистики страны, в апреле экономика страны рухнула на 20,4% по сравнению с мартом. В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о необходимости увеличить расходы на инфраструктуру.

В этом году падение экономики может составить 14%, что будет самым худшим показателем с 1706 года. Средняя зарплата граждан снизится в этом году на 2%, а уровень безработицы вырастет с четырех до девяти процентов.

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