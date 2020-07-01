В британском соборе появится "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом

Священнослужители Собора Сент-Олбана решили разместить над алтарем вариацию фрески Леонардо да Винчи"Тайная вечеря", на который Иисус изображен в образе афроамериканца.

Картина появится в соборе 4 июля в знак расового равенства. С это же числа храм возобновить свою работу после карантина.

"Черные жизни имеют значение, вот почему мы превратили наш алтарь гонимых в место для размышлений и молитв с работой Лорны в сердце", — цитирует священнослужителей издание Daily Mail.

По мнению главного священнослужителя, верующие должны видеть Христа и в обличие представителей других рас, а не только белым мужчиной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" посчитали подделкой. Так считает искусстовед Бен Льюис. Он считает, что Национальная галерея в Лондоне сознательно ввела в заблуждение участников торгов по продаже картины в 2017 году. Работники галереи скрыли тот факт, что группа экспертов не смогла единодушно признать данную работу подлинной.

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