Суд в США запретил издание скандальной книги о Трампе

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп написала скандальную книгу, в которой раскрыла все секреты своей семьи.

Книга получила название "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире". Мэри Трамп - это дочь Фреда Трампа-младшего, погибшего от алкоголизма. Девушка обвиняет американского лидера в смерти своего отца.

Издание книги было запланировано на конец июля, однако младший брат Дональда Роберт добился введения временного запрета на публикацию, печать и распространение книги.