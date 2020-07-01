Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп написала скандальную книгу, в которой раскрыла все секреты своей семьи.
Книга получила название "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире". Мэри Трамп - это дочь Фреда Трампа-младшего, погибшего от алкоголизма. Девушка обвиняет американского лидера в смерти своего отца.
Издание книги было запланировано на конец июля, однако младший брат Дональда Роберт добился введения временного запрета на публикацию, печать и распространение книги.
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